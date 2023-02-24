Генерал-майора Берика Билялова задержали в СКО

Берик Билялов. Фото: пресс-служба МВД РК

Задержан бывший исполняющий обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берик Билялов. Информацию об этом подтвердили Петропавловск.news в пресс-службе КУИС.

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД, Билялов официально не был назначен начальником ДУИС Северо-Казахстанской области, он лишь несколько месяцев исполнял обязанности главы департамента.

Отмечается, что в СКО Билялов был прикомандирован на два месяца, а неделю назад убыл оттуда.

В КУИС подтвердили, что Билялов действительно задержан. Однако в момент задержания он уже не числился в рядах комитета уголовно-исполнительной системы, добавили в ведомстве.

Отметим, пост и.о. начальника ДУИС по СКО Берик Билялов занял в ноябре 2022 года после того, как в колонии один заключенный убил другого. Полковник юстиции Рустан Ахметжанов, который тогда руководил ДУИС региона, был освобожден от должности.

На портале ИПС "Параграф" сообщается, что 60-летний Берик Султангазиевич Билялов имеет звание генерал-майора полиции.

Свой трудовой путь начинал в 1990-м с должности участкового инспектора полиции. В разные годы занимал руководящие должности в УВД, ДВД Северо-Казахстанской области.

Возглавлял комитет криминальной полиции МВД и штаб-департамент МВД РК.

Являлся полномочным представителем МВД РК в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ.

С 2014 по 2019 год являлся начальником полиции СКО, а в 2019 году был назначен начальником полиции Акмолинской области. К слову, от этой должности он был отстранен после того, как в 2019 году КНБ задержал его заместителя и главу управления финансового обеспечения, подозреваемых в коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010672-general-mayora-berika-bilyalova-zaderzhali-v-sko/