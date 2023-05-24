"Резко затормозил, и все полетели": павлодарка заявила, что сломала грудную клетку в автобусе

Автобус. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарка заявила, что сломала грудную клетку после того, как упала в автобусе. По словам Анжелики Классен, водитель резко затормозил и все пассажиры полетели вперед, передает корреспондент NUR.KZ.

Изначально жалоба жительницы Павлодара появилась в одном из городских Instagram-пабликов.

В публикации указано, что женщина ехала в автобусе маршрута №21. Водитель в какой-то момент резко затормозил, это и стало причиной травмы, заявила Классен.

"Я сидела на сиденье, он резко затормозил и, получается, весь автобус полетел вперед, а я ударилась грудной клеткой о стоящее передо мной сиденье. Обратилась после этого сперва в автобусный парк с жалобой, они, естественно, не стали никаких мер предпринимать.

Водитель подтверждает, что он резко затормозил, но он не хочет восстанавливать мне лечение. Пришлось подавать заявление в полицию", - рассказала корреспонденту NUR.KZ Анжелика Классен.

Произошло все 17 мая. Сейчас женщина проходит лечение дома. По ее словам, теперь ей предстоит длительное восстановление, а сейчас ей якобы тяжело дышать.

"Данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции УП Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Пострадавшая намерена взыскать стоимость лечения. При этом назвать точную сумму убытков Анжелика Классен пока не может. Сейчас она ищет очевидцев произошедшего, хотя в автобусе и установлены камеры, Анжелика на них не надеется.

Напомним, вчера сообщалось, что в Уральске автобус сбил двух самокатчиков, переезжавших дорогу. Обоих пострадавших доставили в больницу, а на водителя общественного транспорта составили протокол.

А в Караганде в начале мая столкнулись два автобуса, в результате чего пострадала 19-летняя девушка. По словам очевидцев, водители общественного транспорта устроили байгу на дороге. Полиция назначила экспертизы, по итогам которых будет принято решение о возбуждении дела.

Между тем в Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с автобусами - в ноябре прошлого года на перекрестке в Алматы столкнулись два автобуса. В результате ДТП один человек погиб, еще 17 были госпитализированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021841-rezko-zatormozil-i-vse-poleteli-pavlodarka-zayavila-chto-slomala-grudnuyu-kletku-v-avtobuse/