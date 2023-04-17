Вылет самолета задержали в Астане после заявления пассажира о бомбе

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Вчера в Астане более чем на 6 часов задержали рейс Air Astana – пассажир заявил, что у него с собой бомба. Информация не подтвердилась, сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

"16 апреля 2023 года во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 "Астана – Алматы", один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба", – говорится в сообщении.

Пассажиры и экипаж были эвакуированы в штатном режиме, а после был проведен досмотр воздушного судна. Общая задержка рейса составила 6 часов и 29 минут. Подчеркивается, что всем пассажирам этого рейса авиакомпания предоставила питание.

Тем не менее информация о бомбе не подтвердилась.

"Деструктивный пассажир передан правоохранительным органам и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 273 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), предусматривающую наказание в виде штрафа до 5000 МРП (17,2 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок", – добавили представители компании.

В авиакомпании Air Astana напомнили, что безопасность пассажиров и экипажа – это главный приоритет авиакомпании.

Напомним, что на прошлой неделе в Астане второклассники одной из школ сообщили о ложном захвате здания террористами.

Как отметили в МВД, уголовной ответственности за подобные преступления подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. При этом в случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

При этом, в январе в Павлодаре был осужден 58-летний мужчина, который, будучи пьяным, позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе на детской площадке. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

В декабре прошлого года в центре Алматы экстренно эвакуировали учеников из-за сообщения о возможном минировании школы. В ДП города сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.

В том же месяце в дежурную часть отдела полиции Сатпаева от неизвестного лица поступило сообщение о якобы готовящемся взрыве теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Полицейские, прибывшие на территорию ТЭЦ, задержали 27-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания.

Добавим, что в марте прошлого года представители МВД обращались к казахстанцам из-за массовых сообщений о бомбах.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность и призвали жителей доверять только официальной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017085-vylet-samoleta-zaderzhali-v-astane-posle-zayavleniya-passazhira-o-bombe/