МВД обратилось к казахстанцам из-за массовых сообщений о бомбах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 31 марта, в нескольких городах Казахстана в полицию поступили десятки сообщений о минировании разных объектов. В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, после поступления сообщений о минировании все посетители и работники объектов были эвакуированы, здания оцеплены. Соответствующие службы провели проверку с помощью служебно-розыскных собак и спецтехники.

В МВД напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

"По всем этим фактам начаты досудебные расследования по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Призываем жителей сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и принимаемым мерам безопасности и доверять только официальной информации", - обратилось министерство к казахстанцам.

Ранее сообщалось, что сообщения о бомбах получили торгово-развлекательные центры и автосалоны в Нур-Султане, банки, ТД, учебное заведение и аэропорт Алматы, а также автоЦОН в Караганде.

В Алматы проверки всех "заминированных" объектов закончены. Ни на одном из них взрывные устройства не обнаружили.

В Караганде уже задержали предполагаемого автора сообщения о бомбе в здании автоЦОНа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962988-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-iz-za-massovyh-soobscheniy-o-bombah/