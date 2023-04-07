Юристу Бурхану Жансейтову, фигурирующему в деле о рейдерстве, продлили арест

Бурхан Жансейтов. Кадр из видео: Агентство по финансовому мониторингу / t.me/afm_rk

Срок нахождения под стражей Бурхана Жансейтова, задержанного в Алматы в июле прошлого года, продлили до 10 мая этого года. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 7 апреля 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено, и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Ж. до 1 месяца, то есть до 10 мая 2023 года", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда города Алматы.

История с задержанием Бурхана Жансейтова

В июле прошлого года в АФМ сообщили, что в Алматы пресекли деятельность рейдерской группы. Ее участников подозревали в том, что они путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Вскоре после этого защищавшего интересы подозреваемых участников рейдерской группировки адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы. Сообщалось, что 12 июля он организовал провокацию, получив информацию о проводящемся негласном наблюдении за подозреваемыми.

Представители АФМ тогда сообщили, что Жансейтов заблокировал оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт.

При этом его действия, как сообщалось, сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля. На требования полиции, как рассказали в АФМ, Жансейтов не реагировал.

Бурхан Жансейтов. Кадр из видео: Агентство по финансовому мониторингу / t.me/afm_rk

На следующий день после его задержания республиканская коллегия адвокатов заявила, что Жансейтов не является адвокатом. 17 июля 2022 года стало известно, что Жансейтова поместили под домашний арест на два месяца – до 17 сентября прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015949-yuristu-burhanu-zhanseytovu-figuriruyuschemu-v-dele-o-reyderstve-prodlili-arest/