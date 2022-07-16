"Не является адвокатом": коллегия прокомментировала задержание юриста Жансейтова

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Республиканская коллегия адвокатов на своем официальном сайте заявила, что Бурхан Жансейтов, задержанный за провокацию и нападение на полицейских в Алматы, не является адвокатом, как утверждали ранее представители Агентства по финмониторингу.

"В связи с распространением в СМИ информации о задержании органами финансового мониторинга адвоката Бурхана Жансейтова Республиканская коллегия адвокатов сообщает, что данное лицо не является адвокатом", – отметили представители коллегии.

Они подчеркнули, что адвокаты руководствуются Кодексом этики, согласно которому в профессиональной деятельности должны заботиться о престиже профессии.

"Мы уверены, что такие же требования должны распространяться на всех, кто имеет высшее юридическое образование.

При этом считаем, что расследование в отношении юридического консультанта Бурхана Жансейтова должно проводиться несвязанным с конфликтом органом, при строгом соблюдении принципа законности и предоставлением ему права на квалифицированную юридическую помощь", – добавили в Республиканской коллегии адвокатов.

Напомним, вчера Агентство по финмониторингу сообщило, что Бурхан Жансейтов был задержан после нападения и угроз в адрес полицейских в Алматы.

Отмечалось, что он представлял интересы предполагаемых участников рейдерской группы, которая шантажировала известных предпринимателей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978822-ne-yavlyaetsya-advokatom-kollegiya-prokommentirovala-zaderzhanie-yurista-zhanseytova/