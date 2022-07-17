Бурхана Жансейтова поместили под домашний арест в Алматы

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Бурхана Жансейтова, задержанного сотрудниками АФМ, поместили под домашний арест. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе суда Алматы.

"Постановлением следственного суда Алматы 17 июля 2022 года ходатайство следователя ДЭР Алматы отказано в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей с избранием домашнего ареста в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца до 17 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 15 июля Агентство по финмониторингу сообщило о задержании "адвоката" Бурхана Жансейтова, представлявшего интересы подозреваемых в рейдерстве и шантаже известных алматинских бизнесменов.

В ведомстве заявили, что Жансейтов организовал провокацию против полицейских, получив информацию о проводящемся негласном наблюдении за подозреваемыми.

После этого республиканская коллегия адвокатов сделала заявление, что Бурхан Жансейтов не является адвокатом, как утверждали в АФМ. По данным коллегии, Жансейтов является юридическим консультантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978848-burhana-zhanseytova-pomestili-pod-domashniy-arest-v-almaty/