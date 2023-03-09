Больше 157 млн тенге изъяли в незаконном криптообменном пункте в Астане

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичный департамент АФМ выявил незаконный криптообменный пункт ABS Change в Астане. Под следствием оказались три человека, передает Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

По данным АФМ, три казахстанца с 2021 по 2023 год занимались незаконной предпринимательской деятельностью в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт вне площадки Международного финансового центра "Астана".

Правоохранители изъяли у мужчин предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 тыс. долларов (150 млн тенге) и 7 млн тенге.

"Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе Binance.

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе Binance составил почти 34 млн долларов США", – говорится в сообщении АФМ.

Расследование по этому делу продолжается.

"Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", – добавили в агентстве.

Что такое криптовалюта

На сайте Fingramota.kz сообщается, что криптовалюта – это разновидность цифровых денег, которые используются участниками оборота для проведения расчетов в интернете. Единицей данной валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета».

Криптовалюта существует только в электронном виде. В основе этих виртуальных денег лежит специальная технология – блокчейн.

Bitcoin – первая, наиболее популярная и дорогая криптовалюта. Имеет неофициальный статус криптозолота. Первые несколько лет все новые валюты базировались на блокчейн биткоина.

Можно ли расплачиваться криптовалютой в Казахстане

Формально каждый казахстанец может приобрести товар или услугу, рассчитавшись за это биткоинами. Однако с точки зрения законодательства подобная сделка может быть признана незаконной.

В целом казахстанцы могут свободно добывать, приобретать или продавать сами криптовалюты за наличные деньги. Данная деятельность законом не запрещена. Но в договорах о купле-продаже и других юридических документах использовать криптовалюты в качестве средства платежа нельзя.

Например, если приобрести машину или недвижимость за Bitcoin, то в будущем такую сделку могут признать незаконной. В итоге покупатель может остаться без денег и приобретенного имущества.

Как обналичить криптовалюту

Обналичить криптовалюту можно через криптоматы или криптовалютные биржи.

Криптоматы, или криптообменные пункты, – это устройства, напоминающие собой обычный банкомат, но для покупки и продажи криптовалюты.

Согласно сайту Coin ATM Radar, в Казахстане насчитывается всего три криптомата. Два из них расположены в Алматы, и один – в Астане.

При этом только один из них, который находится в Алматы, поддерживает возможность продать свою валюту и получить деньги, как в банкомате. Ограничение на одну транзакцию составляет 300 000 тенге.

Торговля криптовалютой в Казахстане

Как сообщается на портале Currency.com, выпуск и оборот криптовалюты в Казахстане находятся под запретом, как и любые операции с ними. Гражданам разрешено только владеть виртуальными валютами.

Однако есть исключение. Так, в 2018 году в стране был создан Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), главной целью которого является развитие ликвидного рынка капитала с большим разнообразием финансовых инструментов. Центр представляет собой отдельную уникальную территорию со своими законами. Здесь разрешено вести связанную с криптовалютами деятельность, а криптобиржи могут получить от МФЦА лицензию на ведение бизнеса (сейчас таких бирж четыре).

На торговых площадках, получивших соответствующую криптолицензию МФЦА, с ноября 2021 года был установлен лимит на покупку криптовалюты для инвесторов. Без подтверждения доходов инвестор может купить виртуальную валюту не более чем на 1 тыс. долларов в месяц.

В июле 2021 года в центре была разработана дорожная карта развития криптоиндустрии в Казахстане. Она предполагает возможность открывать счета в местных банках с целью обмена криптовалют.

Кроме того, правительство заявляло о планах создать собственные криптобиржи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012212-bolshe-157-mln-tenge-izyali-v-nezakonnom-kriptoobmennom-punkte-v-astane/