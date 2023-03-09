Курсы криптовалют к доллару на 9 марта 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $382.47. Сегодня актив торгуется на уровне $21,979.62487745*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 марта 2023 составляет $0.06578438*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $20.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,550.1049619*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0265. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56010403*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.35. Актив торгуется на уровне $83.74624386*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.68. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.54712*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0099. Криптовалюта сегодня стоит $0.38975847*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00172. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07231886*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012206-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-marta-2023-goda/