Курсы криптовалют к доллару на 8 марта 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $305.04. Сегодня актив торгуется на уровне $22,254.93967136*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00089 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 марта 2023 составляет $0.06664817*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.66. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,558.18573932*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0321. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59083766*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.00. Актив торгуется на уровне $86.10001778*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.56. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.24835245*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0107. Криптовалюта сегодня стоит $0.37630756*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00177. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07391618*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012138-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-marta-2023/