Прокуроры направили протест для отмены приговора Алмасу Абдыгаппарову

Алмас Абдыгаппаров: instagram.com/almas.abdygapparov

Генеральная прокуратура внесла кассационный протест в Верховный суд на отмену приговора бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Ольга Абдыгаппарова.

Женщина сообщила, что по уголовному делу ее мужа Алмаса Абдыгаппарова Генпрокуратурой РК был внесен кассационный протест на предмет отмены обвинительного приговора.

Она также разместила фото письма ГП.

"Ваши обращения о несогласии с состоявшимися судебными актами в отношении Абдыгаппарова А. рассмотрены.

По результатам изучения ваших доводов в ходатайствах и материалов уголовного дела Генеральной прокуратурой 27 февраля 2023 года в Верховный суд принесен кассационный протест на отмену состоявшихся судебных актов", – говорится в тексте.

В пресс-службе Генпрокуратуры корреспонденту NUR.KZ подтвердили подлинность документа.

Напомним, что в конце июля 2021 года стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Тем не менее казахстанские бизнесмены встали на его защиту, а адвокаты Абдыгаппарова заявляли, что его задержали незаконно.

В октябре 2021 года его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

В начале ноября Рустам Абдрахманов, занимавший на тот момент должность замначальника ДП Алматы, сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

29 марта 2022 года стало известно, что дело Абдыгаппарова поступило в суд, а уже в апреле состоялось несколько заседаний.

При этом итоговый вердикт был вынесен 5 июля прошлого года.

Как установил суд, в марте 2021 года Абдыгаппаров, будучи замдиректора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку жилого дома с земельным участком.

Представитель покупателя якобы передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку дома, из которых бизнесмен передал руководству компании лишь 1 млн долларов, а оставшуюся часть присвоил себе.

Отмечалось, что Алмас Абдыгаппаров не признал свою вину, но прокурор попросил признать его виновным.

В результате суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011638-prokurory-napravili-protest-dlya-otmeny-prigovora-almasu-abdygapparovu/