Ложной назвали в прокуратуре информацию о том, что Абдыгаппаров не получил обвинительный акт

Алмас Абдыгаппаров. Фото: instagram.com/almas_abdygapparov

Известный бизнесмен Алмас Абдыгаппаров заявил на судебном заседании, прошедшем сегодня, 21 апреля, о том, что ему не вручили обвинительный акт. Судья отложил процесс, а в прокуратуре сообщили, что информация является ложной, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья по делу Абдыгаппарова перенес заседание на 29 апреля, поручив прокуратуре ознакомить подсудимого с обвинительным актом. А в случае отказа от ознакомления подсудимым с документом процесс будет продолжен, отметил судья.

Между тем в прокуратуре Алматы заявили, что информация о невручении обвинительного акта Алмасу Абдыгаппарову со стороны государственного обвинителя не соответствует действительности.

"28 марта 2022 года, после утверждения обвинительного акта, в следственном изоляторе сотрудник прокуратуры города Алматы, в соответствии со статьей 304 УПК РК, предоставил его Алмасу Абдыгаппарову.

Однако обвиняемый, ознакомившись с ним, отказался его получить, в связи с чем был составлен акт. В уголовном деле имеются подтверждающие документы. Кроме того, в этот же день обвинительный акт направлен защитнику Алмаса Абдыгаппарова", - заявили в прокуратуре.

На предыдущем заседании Абдыгаппаров заявлял о том, что его не ознакомили с материалами дела, а его адвокат просила заменить меру пресечения на иную.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Казахстанские бизнесмены встали на его защиту. Позднее его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

Ранее начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов также говорил о том, что готовится иск в суд.

А в начале ноября замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966017-lozhnoy-nazvali-v-prokurature-informatsiyu-o-tom-chto-abdygapparov-ne-poluchil-obvinitelnyy-akt/