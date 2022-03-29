Дело бизнесмена Абдыгаппарова поступило в суд

Алмас Абдыгаппаров. Фото: instagram.com/almas_abdygapparov

Уголовное дело бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова поступило в суд – вчера, 28 марта, его передали судье. Информация об этом появилась в судебном кабинете на сайте Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что судьей по делу является Турсынхан Саликов, процесс будет проходить в Медеуском районном суде.

Другой информации, в частности, о времени и дате первого заседания, пока нет.

Напомним, в конце июля стало известно, что ресторатора Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении миллиона долларов. Казахстанские бизнесмены встали на его защиту. Позднее его супруга заявляла о том, что якобы сотрудники полиции требуют от нее 4,5 млн долларов.

Ранее начальник ДП Канат Таймерденов также говорил о том, что готовится иск в суд.

А в начале ноября замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что дело по данному факту будет передано в прокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962654-delo-biznesmena-abdygapparova-postupilo-v-sud/