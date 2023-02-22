"Наплевать на честность": что говорила Бакытгуль Хаменова после апелляции (видео)

Бакытгуль Хаменова и ее адвокат. Кадр из видео: azh.kz

Накануне апелляционная коллегия рассмотрела дело экс-заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, бывшего руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева, а также директора ТОО "Балкыту" Умиртая Адамова. В отношении осужденной экс-чиновницы приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Бакытгуль Хаменова выступила после оглашения постановления и заявила, что обжалует его. Ее слова приводит "Ак Жайык".

"Я подам кассационную жалобу в Верховный суд. Надеюсь, они подробно рассмотрят это дело. В регионе правоохранительным органам наплевать на честность, у меня к ним доверия нет. Я всегда говорила, что человек может избежать наказания у несправедливого суда, но от суда Аллаха - нет. Я буду бороться до конца", - сказала экс-заместитель акима Атырауской области.

Напомним, Бакытгуль Хаменову и бывшего руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева судили по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Директор ТОО "Балкыту" Умиртай Адамов обвинялся в даче взятки.

Судом первой инстанции Бакытгуль Хаменова была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Акылбек Рыскалиев получил такой же срок, а Умиртая Адамова отправили в тюрьму на 4 года. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Бывшая чиновница и ее адвокат подали апелляционную жалобу.

Накануне дело было рассмотрено апелляционной коллегией Атырауского областного суда. Приговор Бакытгуль Хаменовой оставили в силе.

Однако в отношении двух других фигурантов дела его изменили с учетом исключительных обстоятельств.

Действия Акылбека Рыскалиева переквалифицированы с п.2 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки) на ч.5 ст.28, п.2 ч.3 ст.366 УК, как пособничество в получении взятки. Назначенное ему наказание снижено с 7 до 2 лет лишения свободы. Срок заключения Умиртая Адамова сократили с 4 лет до 1 года 6 месяцев.

По информации online.zakon.kz, Бакытгуль Хаменова родилась 9 апреля 1981 года в Атырау. Есть муж и двое детей.

Окончила Атырауской государственный университет имени Досмухамедова по специальности "казахский язык и литература", Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, аспирантура, специальность "филолог", Атырауский институт нефти и газа по специальности "нефтяное дело". Кандидат филологических наук.

Работала диктором Атырауской областной телерадиокомпании, преподавателем казахского языка в русских группах Атырауского института нефти и газа, заместителем директора по воспитательной работе Элитарной школы при Атырауском государственном университете имени Досмухамедова, корреспондентом телевидения "Рахат - ТВ", преподавателем кафедры "Казахская литература и журналистика" Атырауского государственного университета имени Досмухамедова, директором Прикаспийского современного колледжа Атырау.

В марте 2020 года стала заместителем акима Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010377-naplevat-na-chestnost-chto-govorila-bakytgul-hamenova-posle-apellyatsii-video/