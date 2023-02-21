Приговор Бакытгуль Хаменовой оставили без изменений

Бакытгуль Хаменова в суде. Фото: azh.kz

Дело в отношении бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры Акылбека Рыскалиева, а также директора ТОО Умиртая Адамова пересмотрено апелляционной коллегией Атырауского областного суда. Об этом сообщается на официальной странице областного суда в Facebook.

Указывается, что приговором суда Хаменова и Рыскалиев признаны виновными по п.2 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки).

Экс-заместителю акима Атырауской области назначено 7 лет лишения свободы, в связи с наличием двоих малолетних детей исполнение наказания отсрочено на 3 года.

Бывший руководитель управления культуры тоже был приговорен к 7 годам колонии.

Директор ТОО признан виновным по ч.2 ст.367 УК (Дача взятки), ему назначено 4 года лишения свободы.

Все подсудимые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Также внесено представление президенту Казахстана о лишении Хаменовой ордена "Курмет".

Дело рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и их адвокатов, которые просили отменить приговор суда первой инстанции и оправдать их.

"Приговор в отношении Рыскалиева и Адамова изменен, а в отношении Хаменовой - оставлен без изменения, так как оснований для изменения или отмены приговора не имелось.

Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что Рыскалиев, являясь подчиненным Хаменовой, способствовал в достижении получения взятки по ее поручению.

При этом, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки Хаменовой, тесно контактировал с Адамовым, вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств", - отметили в Атырауском областном суде.

Здесь добавили, что сумма взятки в размере 4,5 млн тенге предназначалась для Хаменовой, получение им доли от указанной суммы не оговаривалось.

"Поэтому действия Рыскалиева переквалифицированы с п.2 ч.3 ст.366 УК на ч.5 ст.28, п.2 ч.3 ст.366 УК, как пособничество в получении взятки.

С учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность Рыскалиева (способствовал раскрытию уголовного правонарушения, изобличал других соучастников уголовного правонарушения, имеет на иждивении 4 малолетних детей), с применением ч.4 ст.55 УК назначенное наказание снижено до 2 лет лишения свободы.

В отношении осужденного Адамова с учетом исключительных обстоятельств, существенно смягчающих ответственность (пожилой возраст (65 лет) и содержание на иждивении 2-х совершеннолетних детей-инвалидов с детства, имеющих четверых и троих несовершеннолетних детей), с применением ч.4 ст.55 УК назначенное наказание снижено до 1 года 6 месяцев лишения свободы", - сообщили в суде.

Напомним, бывших заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и главу управления культуры Акылбека Рыскалиева судили по делу о получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора по изготовлению и установке памятника Абаю.

Директор ТОО "Балқыту" Умиртай Адамов обвинялся в даче взятки.

Бакытгуль Хаменова была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Акылбек Рыскалиев получил такой же срок, а Умиртая Адамова отправили в тюрьму на 4 года. Мужчин взяли под стражу в зале суда.

Позже стало известно, что бывшая чиновница и ее адвокат подали апелляционную жалобу на приговор суда.

Добавим, что в соответствии с п.2 ч.3 ст.366 УК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А на основании ч.2 ст.367 УК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника, совершенная в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ч.4 ст.55 УК при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, ролью виновного, его поведением во время или после совершения уголовного правонарушения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, а равно при активном содействии участника группового уголовного правонарушения раскрытию совершенных группой деяний наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей УК РК, либо суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010233-prigovor-bakytgul-hamenovoy-ostavili-bez-izmeneniy/