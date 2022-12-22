"Содержится в обычных условиях": где отбывает наказание Кайрат Сатыбалдыулы

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Осужденный Кайрат Сатыбалдыулы прибыл в учреждение средней безопасности №22 в Усть-Каменогорске в октябре текущего года, однако он пока не трудоустроен. Об этом сообщили в КУИС МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что в настоящий момент осужденный отбывает наказание на общих основаниях и содержится в обычных условиях содержания.

"В соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность уголовно-исполнительной системы, степень поведения, а также личная характеристика на осужденного формируется по прошествии 9 месяцев нахождения в учреждении. На сегодняшний день осужденный Сатыбалдыулы дисциплинарных взысканий не имеет", - сообщили в КУИС.

Здесь добавили, что пока осужденный не трудоустроен в связи с отсутствием вакантных мест на предприятиях учреждения №22.

По поводу его состояния здоровья в ведомстве отметили, что согласно ст.273 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют медицинскую тайну.

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте текущего года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре сообщили, что хищения могли быть и в АО "Центр транспортного сервиса".

Также стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком".

В сентябре 2022 года его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002604-soderzhitsya-v-obychnyh-usloviyah-gde-otbyvaet-nakazanie-kayrat-satybaldyuly/