"Мы с тобой вечны": Дана Есеева обратилась к арестованному мужу в годовщину свадьбы

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Блогерша Дана Есеева рассказала о том, какие у нее были отношения с Мейржаном Туребаевым в студенческие годы. Она также показала кадры со свадьбы и пообещала, что они будут вместе, невзирая на обстоятельства, передает NUR.KZ.

В Instagram Дана пояснила, что они с мужем отметили 13-летие со дня свадьбы. А в Stories вспомнила, как развивались их отношения, и показала кадры их юности.

"Первый курс политеха. Два "автоматчика". Мейржан тогда работал официантом и после работы приносил мне киндеры. У меня была целая коллекция игрушек", - рассказала Есеева.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Днем встречались в универе, на репетициях, а иногда по ночам Мержик выступал на стендап-шоу. Туда я ходила вот такая огненно-красивая. Сама покрасила себе волосы, сама постигла челку, самостоятельная, однако", - посмеялась блогерша.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Я тогда очень активно занималась организацией студенческих концертов. А в ночную смену работала на ресепшн в казино. Один вопрос: как мы еще умудрялись учиться и получать стипендию?" - удивляется многодетная мать.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Встречались мы с 2004 по 2009 год. В общем, осенью 2009 года Мейржан приехал в Жезказган, надел на меня серьги, заплатил в качестве калыма 140 тысяч тенге и забрал меня", - рассказала Дана.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Так я, из рода найманов, оказалась в роду Шомекей Младшего жуза", - добавила она, пояснив, что в то время впервые узнала о некоторых традициях.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Это уже после беташара. Я на своем почетном месте. В общем, порядок мероприятий был такой: 1. Узату, Жезказган. 2. Беташар, Зарафшан. 3. Свадьба, Алматы", - перечислила супруга Туребаева.

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Мейржан тогда избегал со мной общения, потому что не предупредил, какие традиции меня ждут. Но на самом деле я многое тогда узнала, это было интересно. В каких-то местах красиво, со смыслом. Но в каких-то местах, мне кажется, уже додумывали, типа пранковали меня", - предполагает блогерша.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

По словам жены вайнера, свадьба была веселой.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

"Жаколя мой, мы с тобой пережили смерть наших пап и были поддержкой друг другу, мы не сломались, когда у нас были трудные времена, мы учились быть взрослыми и продолжаем этому учиться. Мы были опорой друг другу в работе, в творчестве, проходя все семейные кризисы. Мы всегда будем вместе, невзирая на обстоятельства. Это все временно, мы с тобой вечны", - заявила Дана, обращаясь к мужу.

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999152-my-s-toboy-vechny-dana-eseeva-obratilas-k-arestovannomu-muzhu-v-godovschinu-svadby/