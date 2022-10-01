Драка пьяных россиян у ночного клуба в Уральске: зачинщиков арестовали

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Граждан России, которые устроили драку у ночного клуба в Уральске, арестовали на пять суток, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Напомним, инцидент произошел в полночь 30 сентября. На камеру видеонаблюдения попала драка молодых людей возле ночного клуба. Как оказалось, героями ролика стали россияне.

"По данному факту был собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участники конфликта были доставлены в Абайский отдел полиции", - сообщили в полиции.

По данным МВД, в отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статьям 434 ("Мелкое хулиганство"), 440 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), 437 ("Нарушение тишины") КоАП РК.

"Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 434 КоАП РК, гражданам РФ, 1992 и 1995 годов рождения, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданским судом будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании вышеуказанных россиян на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990616-draka-pyanyh-rossiyan-u-nochnogo-kluba-v-uralske-zachinschikov-arestovali/