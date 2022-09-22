"Признаю вину и раскаиваюсь": Кайрат Сатыбалдыулы в суде согласился на 6 лет колонии

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

В столице продолжается суд по делу, где одним из подсудимых является Кайрат Сатыбалдыулы. Прокурор заявил о подписании подсудимыми процессуального соглашения о признании вины, в котором для Сатыбалдыулы предусмотрено лишение свободы на 6 лет, конфискация имущества и лишение звания генерал-майора, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор заявил, что подсудимые в лице Сатыбалдыулы, Мухамеджанулы, Бекетова, Конырбаева и Муравьева подписали процессуальное соглашение, по которому они признают вину и размер причиненного вреда - в этом же документе прописаны сроки наказания.

Наказание для Сатыбалдыулы предполагается по следующим статьям УК РК:

- статья 28 часть 3 - признание организатором уголовного правонарушения или лицом, создавшим преступную группу и руководившим ей;

- статья 189 часть 4 пункт 2 - присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере;

- статья 195 часть 4 пункт 2 - причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

"В соответствии с настоящим соглашением о признании вины прокурор будет ходатайствовать перед судом о назначении наказания в отношении Сатыбалдыулы Кайрата в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением права занимать должности на госслужбе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, Нацкомпаниях (...) на 10 лет.

Отбывание определить в учреждении средней безопасности, внести представление президенту о лишении Сатыбалдыулы специального звания генерал-майор органов национальной безопасности , а также орденов "Курмет" и "Парасат", - заявил прокурор Джангельды Есебаев.

Судья дал слово Сатыбалдыулы, спросив, согласен ли он с таким соглашением.

"Сущность соглашения мне понятна, я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен", - ответил он.

Также он добавил, что согласен на предлагаемое прокурором наказание.

Срок для Сатыбалдыулы предложено зачесть со дня содержания под стражей, то есть с 13 марта 2022 года, и считать 1 день под стражей за 1,5 дня лишения свободы.

Для остальных подсудимых в соглашении прописаны условные сроки: для Марата Мухамеджанулы и Гани Бекетова - 6 лет, для Чингиза Конырбаева и Леонида Муравьева - 2 года и 6 месяцев.

Судебное заседание продолжится завтра.

Напомним, что Сатыбалдыулы задержали в марте этого года – тогда сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже в Антикоре заявили об окончании досудебного расследования – стало известно, что крупные хищения также подозревают в АО "Центр транспортного сервиса".

Сатыбалдыулы уже возместил ущерб в 12 и 28 млрд тенге компаниям "ЦТС" и "Казахтелеком". По словам прокурора, это стало одним из смягчающих обстоятельств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989138-delo-kayrat-satybaldyuly-sud-zaprosil-dlya-biznesmena-6-let-kolonii/