Суд запретил аудио- и видеозапись процесса над Кайратом Сатыбалдыулы

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

В Астане сегодня продолжилось судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалдыулы – подозреваемый принимает участие в суде онлайн из столичного следственного изолятора ЕЦ-166/1, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале процесса судья поинтересовался у сторон – как они относятся к аудио- и видеофиксации судебного заседания, поскольку на процессе присутствуют СМИ. Большинство адвокатов заявили, что они против записей.

"Учитывая, что стороной защиты было заявлено о запрете аудио- и видеофиксации судебного разбирательства, (…) суд запрещает аудио- и видеозапись судебного разбирательства. Уважаемые представители СМИ могут присутствовать на заседании и делать необходимые записи вручную", – постановил судья Нурлан Баяхметов.

Напомним, что в столице идет судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалдыулы – ранее СМИ не принимали участие в процессе.

О задержании Сатыбалдыулы стало известно в марте этого года. Позже стало известно об аресте его экс-супруги Гульмиры Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988717-sud-zapretil-audio-i-videozapis-protsessa-nad-kayratom-satybaldyuly/