Заседание по делу Кайрата Сатыбалдыулы состоится во вторник в Астане

Кайрат Сатыбалдыулы. Фото: ulttyqsport.kz

Завтра, 20 сентября, пройдет следующее судебное заседание по делу Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

"Следующее судебное заседание состоится завтра (20 сентября – прим. ред.) в 15:00 в онлайн-режиме. Процесс открытый", – сообщили представители столичного суда.

Отмечается, что на данный момент идет судебное разбирательство.

Напомним, что о задержании Сатыбалдыулы стало известно в марте этого года. Бизнесмена подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже стало известно об аресте его экс-супруги, Гульмиры Сатыбалды. Сообщалось, что она подозревается в хищении средств, которые предназначались для ремонта объектов зимней Универсиады.

В конце августа Антикор доложил о завершении досудебного расследования в отношении Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.

По данным ведомства, в ходе расследования государству были возвращены активы и денежные средства на общую сумму более 240 миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988504-zasedanie-po-delu-kayrata-satybaldyuly-sostoitsya-vo-vtornik-v-astane/