Приговор экс-замакима Нурлану Таубаеву оставили без изменений

Нурлан Таубаев. Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

2 сентября судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда вынесла постановление в отношении бывшего первого заместителя акима региона Нурлана Таубаева и экс-руководителя управления строительства Тимура Басарова, передает "Ак Жайык".

Осужденный на 10 лет лишения свободы Нурлан Таубаев и его адвокаты не были согласны с приговором суда первой инстанции. Они просили отменить его и оправдать экс-заместителя акима Атырауской области.

Гособвинение же настаивало на том, чтобы он отбывал наказание не в колонии-поселении, а в учреждении строгого режима.

Однако коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены вердикта нет.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении осужденных оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное ходатайство прокурора - без удовлетворения", - пояснила председатель судебной коллегии по уголовным делам Раиса Аккулова.

Напомним, в мае текущего года Нурлана Таубаева за попытку получения взятки в сумме 185 млн тенге приговорили к 10 годам лишения свободы, а Тимура Басарова за пособничество - к 5 годам заключения.

Не согласившись, бывший первый заместитель акима региона подал апелляцию. Ранее он заявлял, что готов сесть в тюрьму даже на 15 лет, если его вину докажут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986002-prigovor-eks-zamakima-nurlanu-taubaevu-ostavili-bez-izmeneniy/