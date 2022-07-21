Осужденный на 10 лет экс-замакима Нурлан Таубаев подал апелляцию

Нурлан Таубаев. Фото: azh.kz

Бывший первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев, осужденный на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, подал апелляционную жалобу. Об этом сообщили в областном суде, передает "Ак Жайык".

Осужденный экс-чиновник не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу в областной суд. Второй фигурант дела - бывший руководитель управления строительства Тимур Басаров, не стал обжаловать вынесенный вердикт.

"Дело Таубаева и Басарова поступило в апелляционный суд. Судебное заседание назначено на 2 августа", - сообщила пресс-служба Атырауского областного суда.

Издание отмечает, что с приговором суда не согласен не только Нурлан Таубаев, но и прокурор.

При этом экс-заместитель акима региона настаивает на своей невиновности, гособвинение же уверено, что бывшие чиновники должны отбывать наказание не в колонии-поселении, а в учреждении УИС строгого режима.

Напомним, 17 мая текущего года был оглашен приговор Нурлану Таубаеву и Тимуру Басарову. Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки в сумме 185 млн тенге.

Первый получил 10 лет лишения свободы, второй - 5 лет. Местом отбывания наказания для обоих определена колония-поселение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979561-osuzhdennyy-na-10-let-eks-zamakima-nurlan-taubaev-podal-apellyatsiyu/