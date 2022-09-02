Экс-замакима Нурлан Таубаев: Дайте мне 15 лет, но сначала докажите

Нурлан Таубаев. Фото: с сайта inbusiness.kz

В Атырау продолжается рассмотрение апелляционной жалобы бывшего первого заместителя акима области Нурлана Таубаева. Экс-чиновник, осужденный на 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на получение крупной взятки, выступил в суде, передает "Ак Жайык".

Нурлан Таубаев зачитал доводы апелляционной жалобы и в ходе выступления выразил возмущение приговором суда первой инстанции.

Бывший замакима Атырауской области даже попросил дать ему 15 лет, если обвинение предоставит доказательства его вины в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

"Человек, который во всех стенограммах фигурирует как вымогатель, через полтора года изменил все показания, отбросив все, получает 5 лет. А человек, на которого нет ни одного слова, ни одного доказательства, ни одного видео, аудио, ничего нет, получает 10 лет.

Где такое видано? Получает за одно слово "семь", которое говорил не я, а Тлемисов. 10 лет за слово "семь"! Дайте мне 15 лет, уважаемый суд! 15 лет, если сейчас докажете", - заявил экс-чиновник.

Процесс продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что Нурлан Таубаев подал апелляцию. Приговор в отношении него и бывшего руководителя управления строительства Тимура Басарова вынесен в мае текущего года.

Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки в сумме 185 млн тенге. Первый получил 10 лет лишения свободы, второй - 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985849-eks-zamakima-nurlan-taubaev-dayte-mne-15-let-no-snachala-dokazhite/