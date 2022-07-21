Кайрата Кудайбергена будут лечить от КВИ, не выпуская из-под ареста

Кайрат Кудайберген. Фото: facebook.com/KudaibergenKairat

В Алматы прошел суд по рассмотрению продления ареста для Кайрата Кудайбергена – последний раз его нахождение под стражей продлевали до 21 июля. Адвокат Кудайбергена ходатайствовал об изменении меры пресечения, поскольку подозреваемый заразился коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации адвоката Мурата Амитова, Кайрат Кудайберген почувствовал недомогание – симптомы были похожи на коронавирус, поэтому вчера подозреваемому сделали ПЦР-тест.

Сегодня тест показал положительный результат на COVID-19. Адвокат отметил, что в изоляторе заболевшему Кудайбергену не могут предложить ничего кроме аспирина, поэтому подал ходатайство об изменении меры пресечения.

"Прокуратура просила продлить арест еще на 2 месяца. Суд постановил продлить арест на 1 месяц и возложил обязанности на прокурора, чтобы он обеспечил медобследование и лечение. Меру пресечения не изменили, лечить будут в месте содержания под стражей", – сообщил Амитов.

В случае, если изолятор решит, что местной медпомощи Кудайбергену недостаточно, его могут перевести в медучреждение.

Отметим, что обвинение Кудайбергену еще не предъявлено – прокуратура ведет расследование, но пока не сообщает сроков его окончания. Сам подозреваемый заявляет о своей невиновности.

Напомним, что ранее Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

Бывшего депутата задержали в конце апреля. В прокуратуре сообщили, что подозревают Кудайбергена в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979614-kayrata-kudaybergena-budut-lechit-ot-kvi-ne-vypuskaya-iz-pod-aresta/