Дело Султанбекова и Ардана по LRT в Нур-Султане передали в суд

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Прокуратура столицы утвердила обвинительные акты в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова и председателя правления ТОО "Astana LRT" Талгата Ардана. Материалы дела направлены в суд, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

Сообщается, что обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитникам обвиняемых Султанбекова и Ардана.

"Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки, в связи с чем прокуратура, руководствуясь частью 2 статьи 304 УПК, публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении них в суд", - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что ранее прокуратура уже уведомляла Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос, публикуя соответствующую информацию в казахстанских и зарубежных СМИ.

"Однако в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов РК и уклоняется от явки в суд", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что последней информацией касательно Astana LRT были суды над оставшимися в Казахстане подрядчиками – несколько человек осудили, однако затем суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру.

Главные фигуранты дела так и остаются на свободе – Талгата Ардана и Каната Султанбекова ищет Интерпол. Но казахстанские депутаты заявляли, что родственники одного из фигурантов "спокойно живут в Нью-Йорке". Эту информацию прокомментировали в Антикоре.

В январе этого года прокуратура заявила, что дает Ардану и Султанбекову 24 часа на явку в надзорный орган.

"При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - сообщали в надзорном органе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983002-delo-sultanbekova-i-ardana-po-lrt-v-nur-sultane-peredali-v-sud/