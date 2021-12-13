Один в Турции, другой – в США: почему беглых фигурантов дела Astana LRT нет в списках Интерпола

Колонны недостроенного ЛРТ в Нур-Султане. Фото: NUR.KZ

В пресс-службе Антикора прокомментировали отсутствие беглых главных фигурантов дела Astana LRT в списках розыска на сайте Интерпола и заявили, что пока не могут вернуть Талгата Ардана и Каната Султанбекова в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Антикоре, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц акимата города Астаны (ныне Нур-Султан) и других лиц по фактам хищения денежных средств, выделенных на реализацию проектов LRT, BRT/ITS, Талгат Ардан и Канат Султанбеков объявлены в международный розыск по "красному бюллетеню" - с целью ареста и экстрадиции.

"Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

Вместе с тем установлено, что Султанбеков находится на территории США. О его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства. Однако, по законодательству США, наличие "красного бюллетеня" не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима", - говорится в сообщении АПК.

В Антикоре объяснили, что экстрадиция Султанбекова усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников - сообщается, что вопрос прорабатывается уполномоченным органом.

Также стало известно, почему Ардана и Султанбекова нет в списках розыска на сайте Интерпола.

"Согласно требованиям и правилам Международной Организации уголовной полиции, сведения о розыске преступника на публичном веб-сайте Интерпола и их публикации подлежат лица, совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющие высокую общественную опасность - убийство, терроризм, экстремизм и другие.

Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список.

Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается Генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция).

Таким образом, отсутствие разыскиваемых лиц, Султанбекова и Ардан, на публичном сайте не означает их отсутствие в базе данных Интерпола", - сообщают в Антикоре.

Напомним, ранее главу Антикора спросили, действительно ли Ардана и Султанбекова ищет Интерпол, поскольку депутаты заявляют, что родственники одного из фигурантов "спокойно живут в Нью-Йорке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1946673-odin-v-turtsii-drugoy-v-ssha-pochemu-beglyh-figurantov-dela-astana-lrt-net-v-spiskah-interpola/