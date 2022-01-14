Дело Astana LRT: разыскиваемым Ардану и Султанбекову дали 24 часа на явку в Нур-Султан

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: Sputnik / Владислав Воднев

В пресс-службе Прокуратуры города Нур-Султана сообщили, что собранные следствием доказательства по делу Astana LRT в отношении беглых Талгата Ардана и Каната Султанбекова позволили квалифицировать их деяния по статьям уголовного кодекса – теперь Ардану и Султанбекову нужно явиться в прокуратуру Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Нур-Султана расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима города Нур-Султана Султанбекова К. Т., председателя правления ТОО "Астана LRT" Ардан Т. Н. и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта "Новая транспортная система города Астаны" LRT, BRT/ITS.

Собранные доказательства позволили квалифицировать их действия:

деяния Султанбекова - по статье 176 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы), статье 235 УК РК в редакции 1997 года (создание и руководство организованной группой с целью совершения нескольких преступлений) и статье 189 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) действующего УК;

- по статье 176 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы), статье 235 УК РК в редакции 1997 года (создание и руководство организованной группой с целью совершения нескольких преступлений) и статье 189 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) действующего УК; деяния Ардана квалифицированы по статье 176 УК РК в редакции 1997 года (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы), статье 262 (участие в организованной преступной группе с использованием служебного положения) и статье 189 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) действующего УК.

Подозреваемым нужно явиться в Нур-Султан

В прокуратуре сообщают: в соответствии со частью 1 статьи 206 УПК РК, постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее 24 часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении 24 часов.

В связи с тем, что Султанбеков и Ардан находятся за пределами Казахстана, прокуратура публикует сообщение о квалификации в СМИ.

Для участия в объявлении постановлений и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Султанбекову и Ардану необходимо явиться в административное здание прокуратуры города Нур-Султана по адресу - Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 31.

Сообщается, что подозреваемые вправе пригласить своего защитника либо защитника им обеспечит госорган.

Если что-либо препятствует явке – уведомить

"При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ранее Султанбекова и Ардана прокуратура города Нур-Султана вызывала на 12 января для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Напомним, что ранее в Антикоре объяснили, почему Ардана и Султанбекова нет в списках Интерпола при том, что оба находятся в международном розыске.

По информации казахстанских депутатов, родственники одного из беглецов "спокойно живут в Нью-Йорке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951221-delo-astana-lrt-razyskivaemym-ardanu-i-sultanbekovu-dali-24-chasa-na-yavku-v-nur-sultan/