Начался суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Сегодня, 11 августа, утром в Атырауском городском суде №2 началось второе заседание по делу заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой.

Вместе с Хаменовой на скамье подсудимых оказался и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбек Рыскалиев, кроме того, подсудимым является и директор ТОО "Балкыту" Умиртай Адамов.

Чиновников заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Как пишет издание "Ак Жайык", обвинительный акт Хаменовой составил 55 страниц. По всем трем подсудимым обвинительный акт зачитывали в течение часа.

По информации издания, после оглашения обвинительного акта Бакытгуль Хаменова заявила, что не согласна с ним и не признает предъявленные ей обвинения. Акылбек Рыскалиев сказал, что он только был посредником, не он брал взятку, аУмиртай Адамов согласился с обвинительным актом.

Также сообщается, что судья объявил перерыв до 15 часов. После обеда будут заслушивать свидетелей.

Помимо этого, адвокат Хаменовой Игорь Вранчев ходатайствовал в суде изменить меру пресечения подзащитной на домашний арест, учитывая состояние ее здоровья и здоровья ее матери, а также семейные обстоятельства.

Другие адвокаты поддержали ходатайство, однако прокурор просил отказать в удовлетворении.

Суд объявит свое решение по ходатайству стороны защиты после перерыва, отмечает издание.

Напомним, о задержании экс-депутата мажилиса, а ныне – заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой стало известно в декабре 2021 года.

Сначала чиновница оставалась под домашним арестом, однако позже ее поместили под стражу в СИЗО, где она и дожидается решения суда.

На прошлой неделе прошло первое заседание суда по данному делу, однако рассмотрение дела пришлось перенести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982751-nachalsya-sud-nad-zamakima-atyrauskoy-oblasti-bakytgul-hamenovoy/