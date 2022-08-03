Суд над замакима Атырауской области Хаменовой перенесли

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Сегодня в Атырау должен был начаться судебный процесс по громкому делу замакима региона Бакытгуль Хаменовой, которую обвиняют в коррупции. Однако дату заседания пришлось перенести, сообщает МИА "Казинформ".

По данным издания, сегодня заседание продлилось всего 20 минут, после чего было решено перенести его на 11 августа. Причина переноса – Бакытгуль Хаменова не получила копию обвинительного акта.

Напомним, вместе с Хаменовой на скамье подсудимых оказался и руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбек Рыскалиев.

Чиновников заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Расследование дела уже завершено.

О задержании экс-депутата мажилиса, а ныне – заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, стало известно в декабре 2021 года.

Сначала чиновница оставалась под домашним арестом, однако позже ее поместили под стражу в СИЗО, где она и дожидается решения суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981527-sud-nad-zamakima-atyrauskoy-oblasti-hamenovoy-perenesli/