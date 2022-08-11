Махинации с сахаром выявил Антикор в Костанайской области

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Преступную схему распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, выявили в Костанайской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы.

По данным Антикора, сотрудники акимата и АО "СПК Тобол", воспользовавшись дефицитом сахара, выдавали продукт из стабфонда избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости в 420 тенге за килограмм.

"За это предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК. Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению с наценкой в 100% вместо предусмотренных 10%", – говорится в сообщении агентства.

В личном гараже заведующего складом стабфонда сотрудники Антикора нашли 900 кг сахара. Весь продукт изъяли и вернули в стабфонд.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Работа по социально-значимым проблемам в регионах продолжается", – добавили в ведомстве.

Напомним, с весны в Казахстане наблюдается нехватка сахара-песка и завышение цен на него. В СМИ не раз появлялись новости, как покупатели устраивают настоящие баталии в магазинах в стремлении заполучить килограмм продукта.

В Минсельхозе не раз отрицали дефицит сахара в стране. Тем не менее в середине июля на расширенном заседании правительства президент Токаев публично объявил выговор двум министрам из-за ситуации с сахаром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982680-mahinatsii-s-saharom-vyyavil-antikor-v-kostanayskoy-oblasti/