Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске
Опубликовано:
Двоих мужчин, подозреваемых в убийстве предпринимателя в Уральске, задержали. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции ЗКО.
Подробности в департаменте обещали раскрыть позже.
Ранее сообщалось, что к поискам подозреваемых подключены военные.
Силовики проверяли все автомобили на выезде из города.
Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный в городе бизнесмен. Мужчину несколько раз ударили ножом. Он погиб до приезда скорой.
Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве предпринимателя - разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения.
Отмечалось, что на розыск мужчин брошены все силы и средства ДП ЗКО, сотрудниками полиции отрабатывались все места их возможного местонахождения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982204-zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske/