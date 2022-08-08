Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена в Уральске

Подозреваемые. Фото: instagram.com/policebqo

Двоих мужчин, подозреваемых в убийстве предпринимателя в Уральске, задержали. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции ЗКО.

Подробности в департаменте обещали раскрыть позже.

Ранее сообщалось, что к поискам подозреваемых подключены военные.

Силовики проверяли все автомобили на выезде из города.

Напомним, 6 августа на парковке городского парка в Уральске был убит известный в городе бизнесмен. Мужчину несколько раз ударили ножом. Он погиб до приезда скорой.

Вскоре полиция опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве предпринимателя - разыскивались двое мужчин 1991 и 2001 годов рождения.

Отмечалось, что на розыск мужчин брошены все силы и средства ДП ЗКО, сотрудниками полиции отрабатывались все места их возможного местонахождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982204-zaderzhany-podozrevaemye-v-ubiystve-biznesmena-v-uralske/