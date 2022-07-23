Стала известна дата начала суда над Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Суд над заместителем акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, подозреваемой в получении взятки, начнется 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает "Ак Жайык".

Первоначально материалы были переданы судье городского суда №2 Дауренбеку Даумову, но в связи с его недавним назначением на должность судьи Есильского районного суда Нур-Султана дело будет рассматривать другой судья.

"В настоящее время штатная должность Бакытгуль Хаменовой в акимате Атырауской области сохраняется, заявления об увольнении по собственному желанию она не подавала", - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Напомним, о задержании заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева стало известно в декабре 2021 года.

Чиновников заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Сначала госслужащая была под домашним арестом, но позже ее поместили под стражу в СИЗО, где она находится до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979865-stala-izvestna-data-nachala-suda-nad-bakytgul-hamenovoy/