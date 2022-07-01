Январские беспорядки: омбудсмен просит поэтапно опубликовать списки погибших

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, выступая в экспертном клубе СЦК, прокомментировала вопрос о том, когда будут опубликованы списки погибших и пострадавших во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Азимова напомнила, что вопросы, связанные с погибшими в результате беспорядков, поднимали с самого начала процесса.

"И сейчас мы этот вопрос не снимаем с повестки наших обсуждений с представителями Генпрокуратуры. Что касается списка погибших - один из аргументов, который представила Генпрокуратура, что расследования должны быть завершены, и только после этого весь список может быть размещен.

По нашему мнению, такой подход можно было бы все-таки пересмотреть. С точки зрения того, что по отдельным регионам, в зависимости от уголовных дел, с учетом того, что результаты расследования уже имеются, все-таки поэтапно все эти списки оглашать", - предложила она.

При этом она рекомендовала публиковать не просто списки погибших, но и сопровождать их информацией именно о статусе этих людей, причинах смерти и виновных в смерти.

"Я считаю, что информация должна быть продуктивная и содержательная, а не просто формального характера. И этот вопрос мы будем поднимать перед Генеральной прокуратурой. Мы продолжаем этот момент также поднимать перед Генпрокуратурой, чтобы хотя бы поэтапное оглашение информации было, потому что есть востребованность у людей", - резюмировала Азимова.

Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК Алмаз Мухамеджанов в ответ сообщил, что сроки расследования по уголовным делам ограничены, и заявил, что "эти уголовные дела находятся на финишной прямой".

"Необходимые экспертизы должны быть завершены. Так долго не протянется это. Может быть, в этом квартале уже будет более конкретная информация, и наши официальные представители доведут до общественности. Это касается всех уголовных дел по этим событиям", - заявил он.

Ранее сообщалось, что число людей, погибших в результате январских беспорядков, выросло до 232 человек. Порядка 445 граждан осуждены по результатам расследования январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976629-yanvarskie-besporyadki-ombudsmen-prosit-poetapno-opublikovat-spiski-pogibshih/