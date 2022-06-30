Генпрокуратура: После январских событий осуждено 445 граждан

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й службы генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что в настоящее время под стражей содержится 514 подозреваемых лиц.

"В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость", – отметил спикер.

Килымжанов добавил, что указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

"По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", – резюмировал представитель надзорного органа.

Напомним, что накануне замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, сколько человек погибло во время беспорядков в начале этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976444-genprokuratura-posle-yanvarskih-sobytiy-osuzhdeno-445-grazhdan/