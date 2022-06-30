Машины, гаджеты и украшения на 343 млн тенге, похищенные при беспорядках, изъяли у казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представитель МВД на брифинге в СЦК сообщил об изъятии у казахстанцев имущества, которое было похищено во время январских событий – в частности, речь идет о 12 автомобилях, более чем 300 единицах бытовой техники и более чем 1600 единицах оружия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов, после январских событий было изъято похищенное имущество граждан и бизнеса – оно оценивается в сумму более 343 млн тенге.

"В этом числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 мобильных телефонов, более 16 млн тенге, 550 единиц одежды", – сообщил спикер.

Он добавил, что МВД также продолжает изъятие похищенного оружия и боеприпасов.

"На сегодня установлено и изъято из незаконного оборота 1 640 единиц оружия и более 41 тыс. боеприпасов. В их числе: 10 гранатометов, 6 пулеметов, 164 автомата, 362 пистолета, 235 единиц травматического и газового оружия, 78 единиц холодного оружия.

Только за последние 2 недели изъято более 50 единиц оружия. Всего ликвидировано свыше 120 их схронов", – заявил Адилов.

Вместе с этим в Генпрокуратуре сегодня сообщили о том, что после январских событий к этому дню осудили 445 граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976447-mashiny-gadzhety-i-ukrasheniya-na-343-mln-tenge-pohischennye-pri-besporyadkah-izyali-u-kazahstantsev/