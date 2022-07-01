Генпрокуратура Казахстана опровергла слухи о причастности украинских войск к январским событиям

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Генпрокуратуре РК прокомментировали появившуюся в Сети информацию о причастности Вооруженных сил Украины к январским событиям в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее РИА Новости сообщало, что хакер из группы RaHDIt на условиях анонимности заявил о якобы причастности Украинского военного 83-го центра информационно-психологических операций к организации массовых беспорядков в Казахстане в начале 2022 года.

"Восемьдесят третий центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к событиям руку, есть подтверждения", — цитировало издание хакера.

В Генпрокуратуре Казахстана официально опровергли эту информацию.

"Межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров расследуются уголовные дела по фактам организации в Республике Казахстан массовых беспорядков и актов терроризма.

В ходе проведения следственных действий данных о причастности к совершенным преступлениям указанной организации не получено. Иные сведения в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976602-genprokuratura-kazahstana-oprovergla-sluhi-o-prichastnosti-ukrainskih-voysk-k-yanvarskim-sobytiyam/