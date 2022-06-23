"Образец патриотизма и мужества": Токаев о поведении полиции во время январских событий

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выступая на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции глава государства отметил качества, проявленные полицейскими во время январских событий в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников полиции всегда возлагались особые обязанности. Им как профессионалам присущи трудолюбие, высокая самоотдача и энергичность.

"Все эти качества особенно ярко проявились в ходе январских событий. Сотрудники полиции продемонстрировали настоящий образец патриотизма и мужества. Однако мы всегда должны быть настороже. Потому что ситуация в нынешних реалиях меняется очень быстро.

Возникают новые риски и угрозы, которые требуют кардинального реформирования органов внутренних дел. Мы должны смело смотреть и идти в будущее. Для построения сильного государства необходимо создать прочную основу, а также сформировать четкий порядок. Это – стратегическая задача для нашей страны.

Уверен, что казахстанская полиция с честью выполнить поставленную задачу", – заявил глава государства.

Во время своего выступления президент Казахстана поздравил ветеранов органов внутренних дел, офицеров, и отметил, что сегодняшняя дата – важная веха в истории независимости страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975426-obrazets-patriotizma-i-muzhestva-tokaev-o-povedenii-politsii-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/