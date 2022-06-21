Похищенное в ходе январских событий оружие замуровали в стену в Алматы

Ружье. Фото: ДП Алматы

Алматинские полицейские нашли замурованное в стену оружие, которые было похищено из оружейного магазина в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Алматы был задержан 23-летний житель Алматинской области. Во время обыска по месту жительства подозреваемого в стене стражи порядка нашли гладкоствольное ружье марки FAIR.

По информации правоохранителей, оружие было похищено в одном из оружейных магазинов города в ходе январских событий.

Начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков рассказал подробности. По его словам, подозреваемый не только совершил хищение из оружейного магазина, но также обворовал торговую точку по продаже мобильных телефонов.

"Ружье найдено в доме задержанного. Он спрятал его в стене. По данному факту начато досудебное расследование по статье 291 УК РК. В отношении подозреваемого судом избрано содержание под стражей", - заявил Искаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975075-pohischennoe-v-hode-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-zamurovali-v-stenu-v-almaty/