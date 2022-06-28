Дело Томирис Байсафы: адвокаты Муртузали Меджидова намерены обжаловать приговор

Томирис Байсафа. Фото: instagram.com/baisafatomiris

Адвокаты осужденного за убийство Томирис Байсафы Муртузали Меджидова намерены подать апелляцию и оспорить решение суда. Ранее ему назначили 13 лет лишения свободы, передает сайт телеканала КТК.

Как заявила мать погибшей Жанна Ахметова, она согласна с решением суда и не намерена его оспаривать.

"Справедливое решение. По юридическим вопросам я не берусь судить. Это юриспруденция, законы. Определенный срок у этой статьи. Он предельный", - указала женщина.

На вопрос журналистов о том, признал ли Меджидов в суде свою вину и просил ли прощения, Ахметова ответила отрицательно.

Тем временем, адвокаты сына бывшего премьера Дагестана заявили, что намерены подать апелляцию.

"С вердиктом коллегии присяжных заседателей и приговором суда не согласны. Будем подавать апелляционную жалобу. Уже занимаемся ее подготовкой", - заявила адвокат Меджидова Людмила Устюгова-Розенблюм.

Отмечается, что апелляционная жалоба рассматривается от 3 до 8 месяцев. На данный момент осужденный находится под стражей.

Напомним, новый суд по делу Томирис Байсафы начался в феврале текущего года. 23 июня мать погибшей сообщила, что судебное разбирательство окончено. 24 июня присяжные признали Муртузали Меджидова виновным в убийстве девушки. В тот же день суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975925-delo-tomiris-baysafy-advokaty-murtuzali-medzhidova-namereny-obzhalovat-prigovor/