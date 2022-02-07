Новый суд по делу Томирис Байсафы начнется 9 февраля в Москве

Томирис Байсафа. Фото: instagram.com/baisafatomiris

В среду, 9 февраля, в Москве пройдет новое судебное заседание по делу об убийстве Томирис Байсафы.

Как пишет РИА Новости, дело о смерти Томирис Байсафы, обвиняемым в котором был сын бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали.

Этим в среду займется Измайловский суд Москвы.

"Предварительное судебное заседание по делу Меджидова Муртузали Мухтаровича назначено на 11 утра 9 февраля", - сказал собеседник агентства.

При этом, отмечается, что изначально дело должен был рассматривать Никулинский суд Москвы, однако Генпрокуратура России попросила направить материалы в другой суд.

В итоге Мосгорсуд избрал Измайловский суд.

Напомним, что летом прошлого года был оправдан Муртузали Меджидова - сын бывшего премьер-министра Дагестана и главный подозреваемый по делу о гибели казахстанки Томирис Байсафы. Позже Никулинский суд Москвы огласил приговор по делу.

Тем не менее, уже осенью суд отменил оправдательный приговор, удовлетворив жалобу стороны потерпевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955000-novyy-sud-po-delu-tomiris-baysafy-nachnetsya-9-fevralya-v-moskve/