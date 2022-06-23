Судебное следствие по делу Томирис Байсафы закончено, заявила ее мать

Томирис Байсафа. Фото: instagram.com/baisafatomiris

Жанна Ахметова, мама погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы, сообщила о том, что судебное разбирательство по делу завершено - остались лишь прения сторон.

Женщина опубликовала пост в своем Instagram, посвященный погибшей дочери. В публикации она сообщила о завершении судебного следствия.

"Судебное следствие закончено. Остались прения и вердикт", - написала Ахметова.

Отметим что в феврале в Москве начался новый суд по делу Томирис Байсафы. Летом прошлого года был оправдан Муртузали Меджидов - сын бывшего премьер-министра Дагестана и главный подозреваемый по делу о гибели казахстанки.

Осенью суд отменил оправдательный приговор по этому резонансному делу.

Напомним, студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа скончалась в Москве весной 2018 года, выпав из окна вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975330-sudebnoe-sledstvie-po-delu-tomiris-baysafy-zakoncheno-zayavila-ee-mat/