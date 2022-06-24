Дело Томирис Байсафы: присяжные вынесли вердикт

Томирис Байсафа. Фото: instagram.com/baisafatomiris

Присяжные вынесли вердикт по делу Томирис Байсафы - они решили признать виновным в убийстве студентки из Казахстана сына экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидова.

Мать погибшей Жанна Ахметова, которая на днях сообщала о завершении судебного следствия, сегодня в своем Instagram опубликовала фото Томирис с подписью: "Виновен".

По данным РИА ФАН, единогласным решением присяжных Измайловского суда Москвы Меджидов был признан виновным в убийстве студентки МГИМО прямо в аудитории вуза.

Отметим что в феврале в Москве начался новый суд по делу Томирис Байсафы. Летом прошлого года был оправдан Муртузали Меджидов - сын бывшего премьер-министра Дагестана и главный подозреваемый по делу о гибели казахстанки.

Осенью суд отменил оправдательный приговор по этому резонансному делу.

Напомним, студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа скончалась в Москве весной 2018 года, выпав из окна вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975628-delo-tomiris-baysafy-prisyazhnye-vynesli-verdikt/