Меджидова приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство Томирис Байсафы

Томирис Байсафа. Фото: instagram.com/baisafatomiris

Муртузали Меджидов получил 13 лет колонии строгого режима за убийство студентки МГИМО казахстанки Томирис Байсафы, такое решение вынес московский суд.

Прошлым летом присяжные оправдали Меджидова, однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр. Сегодня сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана вынесли обвинительный приговор, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Меджидова приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.

Отметим, ранее присяжные признали Меджидова виновным по делу Томирис Байсафы.

Новое судебное разбирательство по данному делу началось в феврале текущего года после отмены оправдательного приговора Меджидову.

Напомним, студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа скончалась в Москве весной 2018 года, выпав из окна вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975633-medzhidova-prigovorili-k-13-godam-lisheniya-svobody-za-ubiystvo-tomiris-baysafy/