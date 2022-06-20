Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста до июля

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Постановлением суда депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста с двух до трех месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Таким образом, срок ареста Кудайбергена был продлен до 21 июля.

"Постановлением следственного суда города Алматы 17 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до 3 месяцев. Срок продления до 21 июля 2022 года", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, что о задержании Кайрата Кудайбергена стало известно в конце апреля.

Как объяснили в прокуратуре, депутат подозревается в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

Первоначально следственный суд вынес в отношении Кудайбергена постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, но позже срок ареста был продлен до двух месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974916-kayratu-kudaybergenu-prodlili-srok-aresta-do-iyulya/