Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок ареста до 21 июня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Следственный суд решил удовлетворить соответствующее ходатайство.

"Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца удовлетворено. Срок содержания под стражей – до 21 июня 2022 года", – сообщили в пресс-службе горсуда.

Напомним, в конце апреля стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена. В прокуратуре пояснили, что депутат подозревается в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

Вскоре следственный суд вынес в отношении Кудайбергена постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток.

Адвокаты депутата просили изменить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы – залог или домашний арест. Тем не менее судья оставил свое решение в силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970345-kayratu-kudabergenu-prodlili-srok-aresta/