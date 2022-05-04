Срок ареста Кайрату Кудайбергену оставили без изменений в апелляционной инстанции

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Срок ареста Кайрату Кудайбергену, депутату маслихата города Алматы, оставили без изменений в апелляционной инстанции. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Заседание суда состоялось сегодня. Адвокаты Кудайбергена просили изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы - залог или домашний арест. Тем не менее судья оставил решение Следственного суда Алматы в силе.

"Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Алматинского городского суда санкционирование ареста оставлено без изменений, частные жалобы адвокатов - без удовлетворения.

Ранее следственным судом было санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток до вынесения постановления о квалификации деяния", - сообщили в пресс-службе горсуда.

Ранее сообщалось, что Кудайбергену суд санкционировал арест сроком на 1 месяц.

Информация о задержании Кудайбергена появилась 22 апреля. Позже в прокуратуре рассказали подробности. Как оказалось, его задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968007-srok-aresta-kayratu-kudaybergenu-ostavili-bez-izmeneniy-v-apellyatsionnoy-instantsii/