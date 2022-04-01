"Я и руководитель попали под следствие": появились подробности по делу Гульмиры Сатыбалды

Мадияр Баимбетов. Фото: Otyrar.kz

Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мадияр Баимбетов на брифинге подтвердил, что Антикоррупционная служба проводит расследование в отношении него и руководителя ведомства Ержана Жолдасова по делу о хищении 747 миллионов тенге. По нему также проходит Гульмира Сатыбалды, передает Otyrar.kz.

"Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента, а также его заместитель - я, попали под досудебное расследование Антикора. С делом мы еще не ознакомились, нас на допрос еще не вызывали", - пояснил Мадияр Баимбетов.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба Казахстана сообщила, что бывшую жену Кайрата Сатыбалдыулы вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге в Шымкенте, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы.

В ведомстве указали, что проводится досудебное расследование в отношении сотрудников управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (кого именно, не уточнили) и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды.

В марте стало известно, что женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания в Нур-Султане, а затем арестовали.

Сам Кайрат Сатыбалдыулы незадолго до этого тоже был задержан по делу о хищениях средств "Казахтелекома".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963007-ya-i-rukovoditel-popali-pod-sledstvie-poyavilis-podrobnosti-po-delu-gulmiry-satybaldy/