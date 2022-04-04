Оставивших здания полиции и КНБ в ходе беспорядков поведут под суд

Департамент полиции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На онлайн-брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры Казахстана заявил о задержании сотрудников КНБ, бывшего замглавы Департамента полиции Жамбылской области, а также главы линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, на сегодня расследуется 267 уголовных дел по фактам недозволенных методов следствия – большей частью из них занимается Антикор.

Специальные прокуроры расследуют 9 наиболее резонансных дел, где граждане получили телесные повреждения или погибли в зданиях полиции. По данному факту задержаны 8 сотрудников КНБ и 1 полицейский.

Также продолжаются расследования в отношении руководителей двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Предполагается, что 5 января, в день трагических событий в Алматы, они оставили свои здания, где также находилось оружие.

"Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье "Бездействие по службе".

1 и 2 апреля текущего года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств", – заявил Килымжанов.

Напомним, ранее генпрокурор заявил, что главы 2 департаментов полиции и 3 департаментов КНБ оставили свои здания с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963428-ostavivshih-zdaniya-politsii-i-knb-v-hode-besporyadkov-povedut-pod-sud/