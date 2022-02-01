Высокопоставленные полицейские в Алматинской области лишились должностей

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Заместители главы ДП Алматинской области и начальник полиции Талдыкоргана лишились должностей.

Дисциплинарной комиссией МВД рассмотрены материалы служебного расследования по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководством ДП Алматинской области в период режима ЧП, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сообщается, что от занимаемых должностей освобождены заместители начальника ДП Алматинской области и начальник УП города Талдыкорган. Приказ об освобождении вышел 31 января, уточнили корреспондентам в МВД.

Напомним, что ранее Арыстангани Заппаров назначен главой департамента полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954115-vysokopostavlennye-politseyskie-v-almatinskoy-oblasti-lishilis-dolzhnostey/